تقرير: أوكرانيا في وضع سيء جراء القيود الأمريكية على استخدام الأسلحة

واشنطن/كييف - (د ب أ)

أشار معهد دراسات الحرب الأمريكي إلى أن كييف في وضع سيء فيما يتعلق بالتصدي للقوات الروسية جراء القيود المفروضة على استخدام الأسلحة الأمريكية ضد أهداف على التراب الروسي.

وأفاد أحدث تقرير للمعهد ومقره بواشنطن، والذي نشر أمس الجمعة، بأن روسيا تستغل تلك القيود وتشن هجمات من المناطق المحمية بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وطلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تصريحا باستخدام الأسلحة الأمريكية على الأراضي الروسية، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة حاليا للحيلولة دون تصعيد.

وجاء في التقرير أن النهج الأمريكي تسبب حتى اليوم في تقييد قدرة أوكرانيا بشكل كبير في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الروسية شمال منطقة خاركيف.

ووفقا لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، تقدم الولايات المتحدة أسلحة لأوكرانيا كي تتمكن من تحرير أراضيها المحتلة وليس لشن هجمات على روسيا.

وهدف أوكرانيا هو شن هجمات على قواعد داخل روسيا، باستخدام أسلحة غربية لتدميرها بشكل أكثر فاعلية، بدلا من مسيراتها وصواريخها الأقل قوة.

وعلى الجانب الآخر، تحذر روسيا من تصعيد الحرب حال استخدمت الأسلحة من دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) ضدها.