الصين.. لجنة مكافحة الفساد تحقق مع وزير الزراعة في "انتهاكات جسيمة"

بكين - (د ب أ)

قالت الصين إن لجنة مكافحة الفساد تحقق مع وزير الزراعة والشؤون الريفية، تانج رن جيان، على خلفية "انتهاكات جسيمة" للقانون.

ووزير الزراعة هو أحدث مسؤول حكومي رفيع المستوى يخضع للتحقيق لارتكاب مخالفات.

وقالت اللجنة المركزية لفحص الانضباط واللجنة الوطنية للإشراف في بيان اليوم السبت، إن وزير الزراعة "يخضع حاليا لتحقيق تأديبي وإشراف"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ويطلق الرئيس الصيني شي جين بينج حملة كاسحة لمكافحة الفساد، استخدمها لتحقيق الانضباط بالحزب الشيوعي الحاكم.

وفي شهر مايو وحده، كان هناك أكثر من 30 إعلانا حول تحقيقات جديدة من قبل وكالة مكافحة الكسب غير المشروع، وتم تعيين تانج وزيرا للزراعة في ديسمبر 2020، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وكان آخر ظهور علني له قبل ثلاثة أيام عندما ألقى خطابا في مؤتمر في مدينة شيانيانج في إقليم شنشي.

وبدأ تانج، 62 عاما، حياته السياسية في وزارة الزراعة وعمل في مناصب مختلفة في القطاع لمدة عقدين تقريبا قبل أن يعمل في حكومات المقاطعات بما في ذلك منطقة قوانجشي ذاتية الحكم وإقليم قانسو.

كما قاد تانج حملة الأمن الغذائي في الصين، وهي أولوية متزايدة الأهمية للقيادة العليا للبلاد.