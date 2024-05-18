لافروف: مهمة مؤتمر سويسرا هي تأليب الدول ضد روسيا

مصراوي

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم السبت، إن مهمة "مؤتمر سويسرا" ليست تحقيق السلام في أوكرانيا بل تأليب الدول ضد روسيا.

وكان ما يزيد عن 50 دولة أكدت مشاركتها في مؤتمر السلام حول أوكرانيا المقرر انعقاده في سويسرا، في يونيو المقبل.

وأوضحت رئيسة سويسرا فيولا آمهيرد، الأربعاء الماضي، أن الصين لم تفصح بعد عن إمكانية مشاركتها في المؤتمر، مضيفة: "نعتقد أنه ستكون هناك تغييرات في قائمة المشاركين حتى الدقيقة الأخيرة".

ودعت سويسرا نحو 160 دولة لحضور مؤتمر مقرر يومي 15 و16 يونيو لمناقشة طرق محتملة لتحقيق سلام دائم في أوكرانيا، ولم تتلق روسيا دعوة لحضور المؤتمر، في حين ستشارك فيه أوكرانيا.