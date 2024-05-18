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مجهولون يهاجمون طلاب مصريين في قيرغيزستان وسقوط ضحايا (فيديو- صور)

04:42 م السبت 18 مايو 2024

قيرغيزستان

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وكالات

تعرض مجموعة من الطلاب المصريين والعرب وجنسيات أخرى في مدينة بشكيك عاصمة جمهورية قيرغيزستان الروسية، لهجوم من قبل مجهولين في محل سكنهم، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى ومحاصرة قوات الأمن لموقع الحادث.

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وأكدت سلطات قيرغيزستان، اليوم السبت، وقوع إصابات بين الطلاب المصريين والأجانب، في محل سكنهم، جراء الهجوم.

وتلقت سفارة مصر في موسكو بلاغًا حول "أزمة الطلاب المصريين والعرب" في بشكيك، مؤكدة أنها تتابع القضية بعد أن تعرضوا لهجوم من مجهولين أثناء تواجدهم في سكنهم.

وأصدرت الجالية المصرية في قيرغيزستان، مجموعة من التعليمات المهمة للطلاب المصريين المتواجدين في مدنية بيشكك.

وقال أحد منسقي الجالية المصرية في قيرغيزستان، إن الأمر أصبح خطير في قيرغيزستان وأن الجالية ترغب في حل المشكلة، مطالبًا بحضور المسؤولين للعمل على إنهاء الأزمة والحيلولة دون تفاقمها.

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كما طالبت الجالية المصرية في قيرغيزستان الطلاب بضرورة عدم الخروج من السكن لأي سبب، وعدم التصعيد عند حدوث احتكاك مع الشباب القرغيز، وعدم الوقوف في النوافذ وإغلاق الستائر بشكل دائم ويمكن تهوية الغرف بفتحات صغيرة.

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كما طالبت من يشعر بمشكلة بمكانه يتصل بالجهات الأمنية فورًا، وأنه بداية من حلول وقت صلاة المغرب يمنع منعًا باتًا إضاءة الأنوار وفتح النوافذ، كما يستحب تقليل الحركة في مكان السكن، وأن كل من يسكن بشقة خاصة به يمنع فتح الشقق لأي شخص مهما كان يرتدي زيًا أو ملابس عسكرية.

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وأصيب نحو 29 شخصًا كلهم أجانب، خلال احتجاجات الليلة الماضية، موضحة أن حالة كل المصابين مستقرة والأطباء فحصوا الجميع، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة القرغيزية.

قيرغيزستان الجالية المصرية الطلاب المصريين
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