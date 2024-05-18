إعلام عبري: الغارة على جنين جاءت للحفاظ على أمن جنودنا

مصراوي



نقل موقع والا العبري عن مصدر عسكري قوله، إن الغارة الجوية ضد الخلية في مخيم جنين جاءت للحفاظ على أمن جنودنا.

وزعم المصدر العسكري، أن الغارة الجوية استهدفت خلية كانت تعد قنبلة موقوتة في مخيم جنين.

بدورها قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الغارة على جنين غير اعتيادية، وأن الجيش لم ينفذ غارات جوية في الضفة سوى مرات قليلة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وحسب مراسل قناة الجزيرة الإخبارية، فقد استشهد إسلام خمايسي أحد قادة كتيبة جنين خلال قصف الاحتلال على على حي الدمج بمخيم جنين.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائرة حربية قصفت موقعا في مخيم جنين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شخص وإصابة 8 آخرين في القصف الإسرائيلي على مخيم جنين.





