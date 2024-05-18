إعلان

BBC

إعلام عبري: الغارة على جنين جاءت للحفاظ على أمن جنودنا

10:04 ص السبت 18 مايو 2024

قوات الاحتلال الاسرائيلي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

مصراوي

نقل موقع والا العبري عن مصدر عسكري قوله، إن الغارة الجوية ضد الخلية في مخيم جنين جاءت للحفاظ على أمن جنودنا.

وزعم المصدر العسكري، أن الغارة الجوية استهدفت خلية كانت تعد قنبلة موقوتة في مخيم جنين.

بدورها قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الغارة على جنين غير اعتيادية، وأن الجيش لم ينفذ غارات جوية في الضفة سوى مرات قليلة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وحسب مراسل قناة الجزيرة الإخبارية، فقد استشهد إسلام خمايسي أحد قادة كتيبة جنين خلال قصف الاحتلال على على حي الدمج بمخيم جنين.
من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائرة حربية قصفت موقعا في مخيم جنين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شخص وإصابة 8 آخرين في القصف الإسرائيلي على مخيم جنين.


الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي فلسطين
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
معاريف تكشف تفاصيل جديدة عن أزمة الحكومة الإسرائيلية

إعلان

إعلان

* نهائي أفريقيا.. موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي والقناة الناقلة
* مصدر رفيع المستوى: لا صحة لتراجع مصر عن دعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل
* للذكور والإناث.. فتح باب التقديم لمعهد معاوني الأمن اليوم (التفاصيل والشروط)