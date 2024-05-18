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BBC

أكسيوس: أمريكا أجرت محادثات غير مباشرة مع إيران لتجنب التصعيد

10:00 ص السبت 18 مايو 2024

بايدن

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أفاد موقع أكسيوس بأن اثنين من كبار المسؤولين في إدارة بايدن عقدا محادثات غير مباشرة مع مسؤولين إيرانيين هذا الأسبوع، في محاولة لتجنب تصعيد الهجمات بالمنطقة.

وقال الموقع إن المحادثات -التي شارك فيها بريت ماكغورك مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط وأبرام بالي القائم بأعمال المبعوث الأميركي لإيران- تعد أول جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران منذ يناير الماضي.

وذكر الموقع نقلا عن مصادر مطلعة أن المحادثات ركزت على عواقب تصرفات إيران ووكلائها ومخاوف واشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني.


بايدن أمريكا إيران
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