"سيدفنونا بسبب مجموعة حمقى".. جنرال إسرائيلي يحذر نتنياهو من استفزاز مصر



كتبت- مصراوي

علق الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك على الأزمة التي تصاعدت خلال الفترة الأخيرة بين الدولة المصرية وإسرائيل وذلك بسبب ما يحدث في قطاع غزة إضافة إلى عملية رفح العسكرية.

و في حديث لصحيفة "معاريف" العبرية، قال الجنرال المتقاعد إن خمسة من القادة في حكومة الحرب المحدودة، أوصلوا إسرائيل إلى كارثة لم تحدث من قبل، وحسب حديث بريك فإن القادة هم نتنياهو، جالانت، هرزي هاليفي، إضافة إلى بيني جانتس و جادي آيزنكوت.

وقال الجنرال الإسرائيلي المتقاعد في حواره، أنه في الآونة الأخيرة فقط قرر "قادة" في حكومة الحرب المحدودة توسيع نطاق الحرب في رفح، على الرغم من أن قراراتهم السابقة أسفرت عن مقتل المئات من الجنود الإسرائيليين وآلاف الجرحى عندما احتلوا 80% من قطاع غزة باستثناء رفح، وبعد خروج الجيش الإسرائيلي من تلك المناطق أعادت حماس تنظيم صفوفها من جديد حسب قوله.

وتطرق الجنرال الإسرائيلي في حديثه أيضًا إلى التهديدات التي تلقتها تل أبيب من القاهرة بشأن عملية السلام محذرا قادة الحكومة من استفزاز مصر قائلاً : "كانت هناك تهديدات صريحة من القاهرة إلى حد تعليق أو إلغاء اتفاقية السلام، بعد الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في رفح، إن إلغاء السلام مع المصريين كارثة أمنية لإسرائيل من جميع النواحي، وفي هذه الحالة لا سبيل لنا إلا أن نصلي إلى الله وكل ذلك بسبب مجموعة من الحمقى".



وقال "بريك"، إن مصر تمتلك أقوى جيش في الشرق الأوسط، وانقلاب الجيش المصري علينا هو دراما سوداء لا حل لها، معتبرًا أن إلغاء السلام مع المصريين كارثة أمنية على دولة إسرائيل بكل معنى الكلمة.

وأضاف: "في هذه الحالة ليس لدينا خيار سوى الدعاء إلى الله، وكل ما يحدث هو ممن صنع مجموعة من الحمقى الذين يريدون الحرب لنا مع مصر.. إنهم سيدفنون بلدنا، وهذا ضوء أحمر وإنذار طوارئ لجميع مواطني إسرائيل".

الدخول إلى رفح حسب الجنرال الإسرائيلي، هو بمثابة المسمار الأخير في نعش قدرة جيش الاحتلال على إسقاط حماس. مؤكدا على أن القادة الإسرائيليون حاليا يسعون للدخول إلى حرب إقليمية، تلك الحرب التي ستكون أكثر فظاعة من جميع حروب إسرائيل، خاصة وأن الجيش لن يكون مستعدًا لها.