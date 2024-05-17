بدلا من ضربها على رفح.. طائرات الاحتلال تسقط قنبلة في مستوطنة إسرائيلية بالخطأ



مصراوي

أسقطت طائرات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالخطأ، قنبلة على مستوطنة إسرائيلية على حدود قطاع غزة.

قالت القوات الجوية الإسرائيلية، إنها ستجري تحقيقا "متعمقا" بعد سقوط قنبلة يبلغ وزنها نصف طن من طائرة مقاتلة وسقطت في مجتمع حدودي بغزة هذا الصباح.

وحسب ذا تايم أوف إسرائيل، فإنه وخلال هجوم بقنابل شنته طائرة مقاتلة في منطقة رفح، سقطت قنبلة في بلدة يتد. وحسب بيان جيش الاحتلال الجيش في بيان"الذخيرة لم تنفجر".

ويصف جيش الاحتلال الإسرائيلي الحادث بأنه "غير عادي"، وستتم دراسة ملابساته بتعمق حسب ما ذكرته الصحف العبرية.

ويقول جيش الاحتلال إنه بالرغم من ذلك لكنه نفذ ضربته على رفح بعد لحظات من إسقاط القنبلة.