أبو عبيدة: أكذوبة ما يسمى بالضغط العسكري لتحرير الأسرى هي وصفة لتسريع ذهاب الأسرى للمجهول

مصراوي

قال الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أبو عبيدة، إن أكذوبة ما يسمى بالضغط العسكري لتحرير الأسرى هي وصفة لتسريع ذهاب الأسرى للمجهول.

وأضاف أبو عبيدة، أن المجاهدون يجابهون في محاور المواجهة للاحتلال بزخم كبير بمختلف ما لديهم من الأسلحة، موضحا أن المقاومة تواجه الاحتلال بالأسلحة المضادة للدروع والأفراد وبتفجير المباني وفتحات الأنفاق وحقول الألغام والقنص.

وأكمل أبو عبيدة، أنه رغم حرب التجويع والتدمير والقتل فإن المقاومة ومن خلفها شعبنا تخرج أمام الاحتلال من كل مكان، موضحا أن المجاهدون يواجهون قوة مرتجفة متخبطة ويعيدونها مكسورة لا تجد سوى الخيبة.

واختتم أبو عبيدة، أن الأسلحة الأمريكية المسخرة لإبادة شعبنا تحدث دمارا هائلا وهو الإنجاز الوحيد لهذا الاحتلال المأزوم: "بعد 224 يوما نؤكد أن ما يحدث من مواجهة بطولية لمقاومينا وشعبنا تؤكد قدرتنا على الصمود والقتال".