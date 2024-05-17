متظاهرة تقاطع الوفد الإسرائيلي بـ"العدل الدولية": أنتم كاذبون

مصراوي



قال مراسل قناة الجزيرة، إن متظاهرة قاطعت مرافعة الوفد الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية حين كانت النائب الرئيسي للمستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية تامار كابلان ترجمان تقول كلمتها، وصرخت "أنتم كاذبون".

وزعمت تامار كابلان ترجمان النائب الرئيسي للمستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية -والتي تلقي الكلمة الثانية لوفد إسرائيل في محكمة العدل الدولية- إن إسرائيل لم تغلق معبري رفح وكرم أبو سالم، ولم تقطع الإمدادات الطبية والغذائية والوقود للقطاع.

وادعت في دفاعها أن إسرائيل "تواصل تحسين الخدمات الصحية في جميع أنحاء قطاع غزة"، وأشارت إلى أن الحرب مأساوية لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين لكن هذه المأساة "سببها حماس"، وفق تعبيرها.

وقالت إن جنوب أفريقيا يجب أن "تطلب من حليفتها حماس التوقف عن استخدام المستشفيات كمراكز عسكرية"، مضيفة أن جنوب أفريقيا شوهت الحقائق لدعم ما قالت إنه مزاعم حدوث إبادة جماعية في غزة.





