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BBC

إسرائيل لـ"العدل الدولية": النزاع المسلح ليس مرادفًا للإبادة الجماعية

12:41 م الجمعة 17 مايو 2024

محكمة العدل الدولية

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قال جلعاد نعوم نائب المدعي العام الإسرائيلي للقانون الدولي في دفاعه عن إسرائيل في محكمة العدل الدولية قائلا إن الأفعال المحتملة للسلوك العسكري الإسرائيلي غير القانوني في غزة أو "التصريحات الفاحشة" من المسؤولين رفيعي المستوى هي حوادث "استثنائية" فحسب.

وتابع أن تلك "الحوادث الاستثنائية لا تظهر سياسة متبعة أو إبادة جماعية" وبرر ذلك بأنه "لا توجد دولة معصومة عن الخطأ".

كما قال إن "جنوب أفريقيا تستغل اتفاقية الإبادة الجماعية وتقدم قراءة معقدة للقانون الدولي يمكن بموجبها تقديم أي نزاع مسلح إلى المحكمة"، وأفاد بأن "النزاع المسلح ليس مرادفا للإبادة الجماعية"، بحسب تعبيره.

وشكك بصحة الأرقام التي قدمتها جنوب أفريقيا حول الضحايا في قطاع غزة جراء استمرار الحرب، قائلا إن "الأمم المتحدة والتي استعملت جنوب أفريقيا بياناتها تبني تقاريرها حول الخسائر في غزة من المعلومات التي تقدمها مؤسسات حماس"، مردفا أنه لا يقول إن "تقارير الأمم المتحدة خاطئة"، لكن "ظروف الحرب تجعل جمع البيانات حول الضحايا مهمة صعبة"، وفق وصفه.

محكمة العدل الدولية جلعاد نعوم قطاع غزة جنوب أفريقيا إسرائيل
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