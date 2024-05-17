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BBC

جنوب أفريقيا: قضية الإبادة ضد إسرائيل بـ"العدل الدولية" زادت الدعم لفلسطين

12:36 م الجمعة 17 مايو 2024

رونالد لامولا وزير عدل جنوب إفريقيا

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قال وزير العدل في جنوب أفريقيا رونالد لامولا إن قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها بلاده ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية ساعدت في التأثير على الرأي العام وزيادة الدعم الدولي للقضية الفلسطينية.

وأمس الخميس، قالت جنوب أفريقيا في المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة إن الصراع وصل إلى مرحلة جديدة ومروعة وإن غزة تم محوها إلى حد كبير من الخريطة، في الوقت الذي تسعى فيه إلى اتخاذ إجراءات طارئة جديدة لوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح.

ومن المقرر أن يقوم الفريق القانوني الإسرائيلي اليوم بالرد على اتهامات الإبادة الجماعية التي وجهتها جنوب أفريقيا إلى إسرائيل في محكمة العدل الدولية.


رونالد لامولا وزير العدل في جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا
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