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BBC

الشرطة الفرنسية تقتل رجلا بالرصاص بعدما حاول إضرام النار في كنيس يهودي

11:38 ص الجمعة 17 مايو 2024

الشرطة الفرنسية

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باريس- (د ب أ)

أطلقت الشرطة الفرنسية في مدينة روان بشمال البلاد النار على وأردته قتيلا، بعدما حاول إضرام النار في كنيس يهودي محلي.

وفي منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، هنأ وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان رجال الشرطة على شجاعتهم وعلى رد فعلهم.

وبحسب تقارير لقناة "فرانس إنفو"، تم استدعاء الشرطة في الصباح الباكر بسبب تصاعد دخان من الكنيس.

وعندما وصل رجال الشرطة إلى مسرح الحادث، واجههم رجل مسلح بسكين وقضيب حديدي، وأطلق رجل شرطة النار عليه.

ولم يتوفر مزيد من المعلومات بعد.

الشرطة الفرنسية فرنسا مدينة روان كنيس يهودي وزير الداخلية الفرنسي
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