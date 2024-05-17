الشرطة الفرنسية تقتل رجلا بالرصاص بعدما حاول إضرام النار في كنيس يهودي

باريس- (د ب أ)

أطلقت الشرطة الفرنسية في مدينة روان بشمال البلاد النار على وأردته قتيلا، بعدما حاول إضرام النار في كنيس يهودي محلي.

وفي منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، هنأ وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان رجال الشرطة على شجاعتهم وعلى رد فعلهم.

وبحسب تقارير لقناة "فرانس إنفو"، تم استدعاء الشرطة في الصباح الباكر بسبب تصاعد دخان من الكنيس.

وعندما وصل رجال الشرطة إلى مسرح الحادث، واجههم رجل مسلح بسكين وقضيب حديدي، وأطلق رجل شرطة النار عليه.

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