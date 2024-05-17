الخارجية الروسية: لا نخطط للتدخل في الانتخابات الأمريكية

موسكو- (د ب أ)

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، أن بلاده لم تتدخل من قبل في الحملات الانتخابية في أي دولة، بما في ذلك أمريكا، مؤكدا أن بلاده ليس لديها خطط للتدخل في أي انتخابات قادمة.

وشدد ريابكوف، في مقابلة مع وكالة أنباء "تاس" الروسية، على أن "روسيا لم ولن تتدخل في أي انتخابات". كما أشار إلى "أن المجموعة المناهضة لروسيا في الغرب، تواصل استغلال تلك السيناريوهات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودور موسكو فيها.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي أن "بلاده تتبني مبدأ عدم التدخل في الحملات الانتخابية في الدول الأخرى، ولا نستثني أمريكا من هذا.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد اتهم روسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية عام 2020 أمام دونالد ترامب، غير أن موسكو نفت ذلك.

وسوف يواجه بايدن، سلفه ترامب في انتخابات 5 نوفمبر المقبل، بعد أن حقق كلاهما العدد المطلوب من المندوبين لنيل ترشيح الحزبين الديمقراطي والجمهوري على التوالي.





