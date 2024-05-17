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BBC

أولى شحنات المساعدات تتجه نحو شاطئ غزة عبر الرصيف العائم

11:35 ص الجمعة 17 مايو 2024

شحنات المساعدات

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أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن أولى شحنات المساعدات الإنسانية تتجه نحو الشاطئ عبر الرصيف المؤقت في غزة، مؤكدة أن القوات الأميركية لم تنزل إلى شاطئ القطاع.

وفيما سبق قال البيت الأبيض، إنه يتوقع إدخال وقود ومساعدات إلى غزة عبر الرصيف البحري خلال أيام، موضحا مواصلة العمل بشأن المعابر البرية.

وأضاف البيت الأبيض: "لا نزال نشعر بالقلق إزاء إدخال المساعدات إلى غزة عبر عمليات إغاثة محدودة".

وأدان البيت الأبيض هجمات جماعة أنصار الله "الحوثيون"، مشيرا إلى استمراره في اتخاذ إجراءات لمنعهم من عرقلة التجارة الدولية.

شحنات المساعدات شاطئ غزة غزة
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