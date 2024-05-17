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BBC

واشنطن بوست: رجال أعمال أمريكيون دفعوا عمدة نيويورك لقمع مظاهرات جامعة كولومبيا

11:25 ص الجمعة 17 مايو 2024

رجال أعمال أمريكيون دفعوا عمدة نيويورك لقمع مظاهرا

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ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن مجموعة من رجال الأعمال الأثرياء دفعت عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز الشهر الماضي، إلى استخدام الشرطة لقمع الطلاب المتظاهرين المؤيدين لفلسطين في جامعة كولومبيا، وتبرعوا له وعرضوا دفع أموال لمحققين خاصين للمساعدة في فض المظاهرات.

وقالت الصحيفة -التي اطلعت على محادثات بين رجال الأعمال على مجموعة في تطبيق واتساب تم تسريبها- إن رجال الأعمال يحاولون التأثير على الرأي العام بما يتعلق بالحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، وذلك باستخدام أموالهم.

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