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إعلام عبري: وصول شحنة أولى من الذخيرة التي جمدتها الإدارة الأمريكية لإسرائيل

09:37 م الخميس 16 مايو 2024

وصول شحنة أولى من الذخيرة التي جمدتها الإدارة الأم

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أفادت القناة 12 الإسرائيلية بوصول شحنة أولى من الذخيرة التي جمدتها الإدارة الأمريكية إلى إسرائيل.

وأبلغت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء الماضي، الكونجرس عن حزمة أسلحة جديدة مخصصة لإسرائيل بقيمة مليار دولار، وذلك بعد أسبوع من تهديد واشنطن بحجب بعض الأسلحة عن تل أبيب بسبب مخاوف من هجوم واسع على رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت هيئة البث العبرية: إن قرار استئناف نقل الأسلحة الأمريكية اتخذ بعد تعهد إسرائيل بإبلاغ واشنطن مسبقا وقبل توسيع العمليات البرية في رفح.

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