العاهل الأردني يحذر من خطورة الوضع الإنساني الكارثي في غزة

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حذر العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، من خطورة الوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه أهالي غزة، ما يستدعي تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وعاجل لوقف تفاقم هذا الوضع.

وبحسب بيان صحفي صدر عن الديوان الملكي الأردني، فقد جاء ذلك خلال لقاء الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، والذي عقد على هامش انعقاد القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين بمملكة البحرين.

وشدد العاهل الأردني، على ضرورة تكثيف الجهود لمضاعفة تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع وإيصالها بكل السبل الممكنة دون اعتراض أو تأخير.

ونبه الملك عبدالله الثاني، إلى خطورة عرقلة عمل منظمات الإغاثة الإنسانية في غزة، مؤكدا ضرورة توفير الحماية للعاملين فيها، مجددا التأكيد على ضرورة مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" باعتبارها شريان الحياة لنحو مليوني فلسطيني في غزة، إضافة إلى تقديم خدماتها الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين بأماكن عملها.

كما شدد على ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، مؤكدا رفض الأردن للتهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان.