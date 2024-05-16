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رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش على جاهزية عالية على الحدود مع لبنان

06:54 م الخميس 16 مايو 2024

هرتسي هاليفي

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قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، إن الجيش على جاهزية عالية على الحدود مع لبنان وعلينا القيام بردود أفعال قوية.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن عن إصابة 3 جنود أحدهم بجروح خطيرة إثر انفجار مسيرة مفخخة عبرت من الأراضي اللبنانية، وانفجرت في منطقة المطلة (شمال).

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، وقوع حادث عملياتي أدى لانفجار الذخيرة بعدد من قواته المتمركزة في منطقة غلاف قطاع غزة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، إن الحادث وقع على مقربة من كيبوتس مفلاسيم في سديروت أثناء إطلاق الجنود عدد من القذائف المدفعية على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة والذي تلاه انفجار المدفع بهم.

وصرح جيش الاحتلال عن فتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال مقتل 5 جنود خلال المعارك الدائرة في مخيم جباليا وحي الزيتون مع كتائب المقاومة الفلسطينية.

هرتسي هاليفي رئيس الأركان الإسرائيلي الحدود مع لبنان الجيش الإسرائيلي مخيم جباليا
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