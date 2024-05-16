مصراوي

قال مصدران أمنيان مصريان إن القاهرة رفضت مقترحًا إسرائيليًا للتنسيق بين البلدين لإعادة فتح معبر رفح وإدارة عملياته المستقبلية، وفقًا لوكالة رويترز البريطانية.

وبحسب المصدران المصريان، فإن من بين المقترحات الإسرائيلية خطة لجعل السلطة الفلسطينية تساعد في إدارة معبر رفح.

وعرض مسؤولون من جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) الخطة خلال زيارة للقاهرة، أمس الأربعاء، في أعقاب توغل إسرائيل الأسبوع الماضي في رفح حيث يحتمي مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين شردتهم الحرب.

ويشكل معبر رفح ممرا رئيسيا لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وخروج المصابين من القطاع حيث تتفاقم الأزمة الإنسانية ويلوح شبح المجاعة.

وسيطرت إسرائيل على المعبر وقالت إنها لن تسمح لحماس بتولي أي دور هناك في المستقبل.

وقال المصدران الأمنيان إن الاقتراح الإسرائيلي يتضمن آلية لكيفية إدارة المعبر بعد الانسحاب الإسرائيلي.

وأضافا أن مصر تصر على أن المعبر يجب أن تديره سلطات فلسطينية فقط.

وقال مسؤول إسرائيلي طلب عدم الكشف عن هويته إن الوفد سافر إلى مصر “في الأساس لمناقشة الأمور بشأن رفح في ضوء التطورات الأخيرة”، لكنه رفض الخوض في التفاصيل.

وقال المصدران المصريان إن الوفد الإسرائيلي ناقش أيضا خلال زيارته للقاهرة المفاوضات المتوقفة بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتحرير الأسرى لكنه لم ينقل أي رسائل جديدة، وتتوسط مصر في المحادثات إلى جانب قطر والولايات المتحدة.