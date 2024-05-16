وزيرة خارجية ألمانيا: لا يمكن كسب الحرب ضد حماس بالوسائل العسكرية فقط

برلين (د ب أ)

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربيوك إسرائيل، إلى بذل المزيد من الجهود لحماية السكان المدنيين خلال الهجوم الذي تشنه في مدينة رفح الواقعة أقصى جنوب قطاع غزة الفلسطيني.

وأعربت الوزيرة الألمانية، اليوم الخميس، عن قلقها العميق إزاء تصرفات جيش الاحتلال الإسرائيلي في رفح، وقالت: "الناس هناك لا يعرفون إلى أين يدخلون أو من أين يخرجون، وليس لديهم أماكن آمنة يمكنهم أن يلجأوا إليها. يجب أن تكون لحماية المدنيين أولوية قصوى. من غير الممكن ملاحظة هذا الأمر في الوقت الحالي"، وأردفت: "هذا الأمر ليس وخيم العواقب بالنسبة لسكان غزة وحسب، بل بالنسبة لأمن إسرائيل أيضا".

وتابعت السياسية، التي تنتمي لحزب الخضر، أن المصلحة الألمانية العليا تعني الدفاع عن أمن إسرائيل" وتعني أيضا بذل كل ما يمكن لضمان ألا تفقد إسرائيل نفسها في هذه الحرب".

وفي الوقت نفسه، قالت بيربوك :" الشيء المؤكد هو أن حركة حماس يمكنها أن تنهي معاناة الناس في غزة على الفور، لكن الشيء المؤكد أيضا أنه لا يمكن كسب الحرب ضد حماس بالوسائل العسكرية فقط... فبدون أماكن آمنة وبدون أدوية وبدون غذاء وبدون وقود – أي بدون الأساسيات الضرورية للحياة – لن تنشأ سوى معاناة جديدة وكراهية جديدة".، وحذرت بيربوك من أن " المزيد من القنابل والمزيد من الدبابات في رفح يعرض أيضًا حياة الأسرى للخطر".