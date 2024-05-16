خلال القمة العربية.. المغرب يؤكد على دعمه للقضية الفلسطينية

(مصراوي)

أكد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، اليوم الخميس، على دعم المملكة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولة مستقلة كاملة السيادة.

وقال أخنوش، إن المملكة ترفض، الواقع الجديد الذي تحاول إسرائيل فرضه في قطاع غزة، لما في ذلك تبعات تفاقم الوضع سوءًا وعنفًا.

وصرح أخنوش، أن مستوى التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية لم يصل إلى المستوى المأمول حتى الآن.

جاء ذلك خلال كلمته في القمة العربية الـ33 المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة والتي تترأس الدورة الحالية.