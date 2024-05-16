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رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يؤكد دعم اليمن للقضية الفلسطينية

04:34 م الخميس 16 مايو 2024

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي

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(مصراوي)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي، اليوم الخميس، على موقف اليمن الثابت في دعم القضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وذلك خلال مشاركته في القمة العربية الـ33 المنعقدة في البحرين.

واتهم العليمي، إيران بإِشعال الحرب اليمينة، قائلًا إن الحرب اليمنية التي أشعلتها مليشيات الحوثي في اليمن تأتي بدعم من إيران وتظل عائقا أمام الاستقرار.

وثمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجهود الإقليمية والدولية للتوصل لحل شامل للقضية اليمنية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي القضية الفلسطينية
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