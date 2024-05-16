خبراء أمنيون: هناك "فشل" في إجراءات حماية رئيس الوزراء السلوفاكي

براغ - (د ب أ)

انتقد خبراء أمنيون في سلوفاكيا، بعد محاولة الاغتيال التي وقعت أمس الأربعاء، الاحتياطات الأمنية التي تم اتخاذها لحماية رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيتسو.

وقال قائد الشرطة السلوفاكية السابق، ستيفان هامران، لصحيفة "دينيك إن" السلوفاكية اليوم الخميس، "تحدث فيتسو نفسه قبل بضعة أسابيع عن خطر إطلاق شخص ما النار على الساسة". وتساءل هامران عمن الذي قام بتحليل هذا الأمر وتقييم التهديد.

كما انتقد هامران رد فعل رجال الأمن بعد إطلاق النار، مشيرا إلى أنه "كانت هناك فوضى، وهذا واضح وهذا فشل".

كما انتقد رئيس وحدة الأمن الشخصي السلوفاكي السابق، يوراج زابوجنيك، الحراس الشخصيين لرئيس الوزراء.

وقال زابوجنيك، لقناة "تي إيه 3" التلفزيونية الإخبارية، "إذا تم إطلاق أربع أو خمس طلقات، يتعين إلقاء اللائمة على شخص ما".

وأضاف زابوجنيك أنه لم ير أيا من الحراس الشخصيين يقف أمام رئيس الوزراء.

وتم إطلاق النار على فيتسو أمس الأربعاء خلال مصافحته أفرادا من الجمهور بعد اجتماع لمجلس الوزراء في بلدة هاندلوفا.





