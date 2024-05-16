الرئيس العراقي يؤكد دعمه للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه

(مصراوي)

أكد الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، اليوم الخميس، على دعم العراق للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه في ظل العدوان الإسرائيلي الحالي الذي يتعرض له.

كما تطرق الرئيس العراقي خلال كلمته في القمة العربية المنعقدة في البحرين إلى الوضع في عدد من الدول العربية، حيث أعرب عن أسفه جراء الحال الذي آل إليه السودان بسبب الحرب، مشددًا على دعمه لتحقيق الاستقرار السياسي ولنبذ الخلافات.

وأكد عبداللطيف، رفض العراق لأي انتهاكات تستهدف سيادته واستخدام أراضيه ساحة لتصفية الحسابات.

وجدد عبداللطيف، تمسك العراق بوحدة أراضي سوريا والعمل على تطهيرها من الإرهاب وتحقيق أماني الشعب السوري فيها.



وقال عبداللطيف، إنه يجدد دعم لبنان لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي و"تحقيق تطلعات الشعب اللبناني".

كما أشار الرئيس العراقي إلى الوضع في اليمن، مشيرًا لدعم العراق لكافة الجهود التي من شأنها تحقيق وحدة اليمن وتطلعات شعبه في الاستقرار والازدهار.