عباس يطالب واشنطن بالتوقف عن استخدام الفيتو ضد الإجماع الدولي

(مصراوي)

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، الولايات المتحدة بالتوقف عن استخدام حق النقض "الفيتو" ضد الإجماع الدولي.

وقال عباس، خلال مشاركته في القمة العربية المنعقدة في البحرين، إن الولايات المتحدة استخدمت الفيتو 4 مرات 4 مرات لمنع وقف الحرب ولمنع حصول فلسطين على عضوية في الأمم المتحدة.

وأفاد عباس، أنه رغم تلقي تشكيل الحكومة الفلسطينية المشكلة حديثًا من الكفاءات ترحيبًا دوليًا، لكنها لم تتلق أي دعم.

وطالب الرئيس الفلسطيني، الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لديها.

كما أشاد، بمواقف الشعوب العالمية ومنها الشعب الأميركي الرافضة للعدوان الإسرائيلي على غزة.