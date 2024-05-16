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BBC

خلال القمة العربية.. ولي العهد السعودي: ندعم جهود وقف إطلاق النار في غزة

02:17 م الخميس 16 مايو 2024

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

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قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، إن المملكة العربية السعودية، دعمت جهود معالجة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وأفاد بن سلمان، أن المملكة استضافت اجتماعا أدان العدوان الإسرائيلي على غزة تحت أي ذريعة، مشيرًا إلى أن المملكة أولت اهتماما بالغا بالقضايا العربية.

وطالب ولي العهد السعودي، المجتمع الدولي بدعم جهود وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا على دعم المملكة لإقامة دولة فلسطينية معترف بها دوليا.

وشدد بن سلمان، على أهمية الحفاظ على أمن منطقة البحر الأحمر، مشيرًا إلى دعوة المملكة لحل النزاعات عبر الطرق السلمية.

وافتتحت الرياض القمة العربية الـ33 في العاصمة البحرينية المنامة بمشاركة عدد من زعماء وقادة الدول العربية.

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي القمة العربية وقف إطلاق النار
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