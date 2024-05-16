الولايات المتحدة.. تراجع الوفيات بجرعات المخدرات الزائدة لأول مرة منذ جائحة كورونا

واشنطن - (د ب أ)

انخفضت الوفيات الناتجة عن الجرعات الزائدة من المخدرات في الولايات المتحدة العام الماضي لأول مرة منذ ما قبل جائحة كوفيد-19، وفقا لبيانات أولية جديدة من الحكومة الاتحادية.

ووصف موقع "أكسيوس" هذا التراجع بأنه يشكل بصيصا نادرا من الأخبار الإيجابية وسط وباء المخدرات الذي اجتاح الأمة لأكثر من عقدين ولا يزال يقتل أكثر من 100 ألف شخص كل عام.

وانخفضت وفيات الجرعات الزائدة من المخدرات بنسبة 3% من 111 ألفا و29 في عام 2022 إلى 107 آلاف و543 العام الماضي، وفقا للبيانات الأولية من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وبعد ارتفاع حاد خلال أول عامين من الجائحة، ظهرت وفيات الجرعات الزائدة وكأنها استقرت في عام 2022.

وانخفض عدد الوفيات الناتجة عن الفنتانيل وغيره من الأفيونات الصناعية القوية، التي تشكل الغالبية العظمى من الجرعات الزائدة المميتة، من 76 ألفا و226 في عام 2022 إلى 74 ألفا و702 العام الماضي.

وشهدت بعض الولايات انخفاضات سنوية دراماتيكية في وفيات الجرعات الزائدة، حيث تم تسجيل انخفاضات تزيد على 15% في إنديانا ونبراسكا وكنساس ومين.