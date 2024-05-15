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مسؤولون أمريكيون: الرصيف العائم بغزة سيستقبل المساعدات خلال 24 إلى 48 ساعة

11:53 م الأربعاء 15 مايو 2024

المساعدات

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قالت شبكة "إن بي سي" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع الانتهاء من بناء الرصيف المؤقت قبالة سواحل غزة خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأكد المسؤولون الأمريكيون أن الرصيف سيكون جاهزا لاستقبال المساعدات خلال 24 إلى 48 ساعة.

وأعلنت قبرص، الخميس الماضي، انطلاق أول شحنة مساعدات متجهة للرصيف العائم الأمريكي في غزة.

وكانت الحكومة القبرصية أعلنت اكتمال إنشاء الرصيف الأمريكي مخصص للتعامل مع شحنات المساعدات إلى غزة.

ووفقا لتقارير إعلامية، فإن سفينة تحمل العلم الأمريكي "ساجامور"، حمّلت بمساعدات يرجح أنها إماراتية من ميناء لارنكا، أمس الأربعاء، لنقل أول شحنة من المساعدات إلى غزة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن في 8 مارس أن القوات الأمريكية وشركائها سيقيمون رصيفا عائما قبالة غزة المغلقة.

ويتألف الميناء بشكل أساسي من رصيف مؤقت يسمح بمئات الشاحنات الإضافية المحملة بالمساعدات كل يوم، إذ لا يوجد في غزة نفسها ميناء كبير يستوعب ما يكفي لسفن الشحن الأكبر حجما.

وفي البداية، كان من المقرر الانتهاء من الرصيف، الذي يتم بناؤه من قبل الجيش الأمريكي، بحلول بداية مايو المقبل

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