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هنية: الاحتلال الذي أذله طوفان الأقصى يحاول الآن التغطية على فشله بارتكاب المجازر

11:50 م الأربعاء 15 مايو 2024

إسماعيل هنية

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قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في بيان، اليوم الأربعاء، إن "جيش العدو الذي أذله طوفان الأقصى يحاول الآن التغطية على فشله وعاره الأبدي بارتكاب المجازر والقتل والتنكيل والتهجير في غزة".

وأشار هنية إلى أن حماس على تواصل مع المسؤولين في مصر بشأن ما قام به الاحتلال الإسرائيلي في رفح وخاصة احتلال معبر رفح، موضحا أن الحركة متوافقة مع مصر على ضرورة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من معبر رفح فورا.

وأكد هنية أن الموقف الأمريكي يواصل انحيازه للاحتلال الإسرائيلي والاستمرار في توفير الدعم السياسي والغطاء لحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.

وأوضح هنية أن حركة حماس وكتائب القسام وجدت لتبقى، مشيرا إلى أن الحركة ستقرر مع الكل الوطني ما سيحدث في القطاع بعد الحرب.

وأضاف هنية "نحن واثقون بأن هذا العدوان سوف ينكسر ويندحر عن أرضنا مهما طال الزمن"، موضحا أن الحركة متمسكة بمطالبها بأن يؤدي أي اتفاق لوقف إطلاق النار إلى إنهاء الحرب في غزة.

إسماعيل هنية طوفان الأقصى التهجير في غزة
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