احتجاجًا على دعم إسرائيل.. استقالة مسؤولة يهودية رفيعة بوزارة الداخلية الأمريكية

مصراوي

أعلنت مسؤولة يهودية كبيرة بوزارة الداخلية الأمريكية تدعى ليلى جرينبرج، اليوم الأربعاء، استقالتها احتجاجا على دعم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل.

وقالت جرينبرج، إنه لم يعد بإمكانها الاستمرار في تمثيل هذه الإدارة في ظل دعم بايدن المستمر للإبادة الجماعية في غزة، مؤكدة أنه لا يجب أن يكون الرد على هجوم7 أكتوبر بمعاقبة ملايين الفلسطينيين الأبرياء بشكل جماعي.

وأوضحت جرينبرج أن الرئيس بايدن يملك القوة للدعوة إلى وقف إطلاق نار دائم ووقف إرسال الأسلحة لإسرائيل، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لطالما مكّنت جرائم الحرب الإسرائيلية والفصل العنصري والاحتلال.

وشددت الموظفة المستقيلة من الداخلية الأمريكية على أن سلامة اليهود لا يجب ولن تكون على حساب حرية الفلسطينيين، موضحة أن يد الرئيس بايدن ملطخة بدماء الأبرياء.