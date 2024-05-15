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بوتين: محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا "جريمة وحشية غير مبررة"

11:26 م الأربعاء 15 مايو 2024

فلاديمير بوتين

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موسكو - (د ب أ)

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، محاولة اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو بـ "الجريمة الوحشية غير المبررة"، متمنيا له الشفاء العاجل.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن بوتين قوله في برقية وجهها لرئيسة سلوفاكيا زوزانا تشابوتوفا ونشرت على الموقع الإلكتروني للكرملين: "علمت بألم بمحاولة اغتيال رئيس حكومة جمهورية سلوفاكيا روبرت فيتسو ولا يمكن أن يكون لهذه الجريمة البشعة أي مبرر".

وأضاف بوتين: "أعرف روبرت فيتسو كشخص شجاع وقوي الإرادة، وآمل حقا أن تساعده هذه الصفات على تجاوز هذا الوضع الصعب.. أرجو أن تنقلوا له أصدق كلمات الدعم، وكذلك التمنيات بالشفاء العاجل والكامل".

وتعرض فيتسو في وقت سابق اليوم لعدة طلقات نارية بعد اجتماع حكومي في مدينة هاندلوفا بوسط البلاد، فيما أعلنت الحكومة إثر هذا الهجوم أنه "في وضع حرج".

وكتبت الحكومة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "اليوم وبعد اجتماع الحكومة في هاندلوفا، وقعت محاولة اغتيال لرئيس وزراء الجمهورية السلوفاكية روبرت فيتسو".

وأضافت في بيانها: "وضعه حرج"، ووصفت الهجوم بأنه "محاولة اغتيال".

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