مقتل جندي عراقي وإصابة اثنين آخرين بهجوم لداعش في كركوك

بغداد - (د ب أ)

أفادت مصادر أمنية بأن أحد عناصر الجيش العراقي قتل مساء اليوم الأربعاء وأصيب اثنان آخران في هجوم لداعش على نقطة للجيش العراقي في كركوك، 250كم شمالي بغداد.

وذكرت المصادر أن عناصر بتنظيم داعش شنت مساء اليوم هجوما على إحدى النقاط الأمنية لوحدة بالجيش العراقي بقرية علاوه محمود تابعة لقضاء "دبس" شمالي مدينة كركوك ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين.

وأوضحت المصادر أن قوات الجيش شنت على الفور حملة تفتيش بحثا عن المهاجمين وجرى اشتباك بين الطرفين.