المملكة المتحدة تدعم تمويل المساعدات الغذائية لليمن بمبلغ 139 مليون جنيه إسترليني

صنعاء - (د ب أ)

أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، تعزيز تمويل المساعدات للمساهمة في توفير غذاء لأكثر من 850 ألف شخص في اليمن، بمبلغ 139 مليون جنيه إسترليني (176.17 مليون دولار).

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، خلال لقائه برئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، أحمد عوض بن مبارك، في لندن.

وأعلن كاميرون عن زيادة كبيرة في تمويل المساعدات لليمن، من أجل دعم توفير الغذاء لأكثر من 850 ألف شخص، وعلاج 700 ألف طفل ممن يعانون من سوء التغذية.

وذكر بيان للخارجية البريطانية أن الدعم سيقدم من خلال شركاء مثل برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة اليونيسيف، ومنظمات أخرى.

وقال البيان، إن التمويل سيساعد في إنقاذ الأرواح باليمن من خلال دعم تقديم خدمات حيوية "من الأمثلة على ذلك، ستقدم المملكة المتحدة تحويلات نقدية للمساعدة في توفير الغذاء ودعم 500 من مراكز الرعاية الصحية بتوفير الأدوية واللقاحات والمكملات الغذائية".

وقال كاميرون: "يعاني الشعب اليمني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ بات أكثر من نصف السكان بحاجة إلى المساعدة الإنسانية مع استمرار الصراع في عامه التاسع".

من جانبه، أعرب رئيس الحكومة اليمنية، عقب وصوله إلى المملكة المتحدة، عن تقديره لزيادة المساعدات الإنسانية التي تقدمها بريطانيا لليمن.

وأضاف: "من الضروري أن نعمل على توسيع العلاقات بين البلدين لتشمل الاستثمارات المتبادلة في مختلف القطاعات".

ويعاني اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم، حيث بات ملايين السكان على بعد خطوة واحدة من المجاعة.