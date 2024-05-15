أمهات 600 جندي إسرائيلي بغزة يطالبن بطريق لخروج أبنائهم من "وحل غزة"

مصراوي

هاجم نحو 600 من أمهات جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أعقاب تصريحات وزير الدفاع يوآف جالانت، وفق ما نشرته صحيفة "معاريف" العبرية.

وأشارت أمهات الجنود إلى أن تصريح جالانت، يظهر أن نتنياهو لا يضع في حسبانه مستقبل أبنائهم "فهو يدفنهم كما يفعل مع الأسرى في غزة".

ودعا ممثلو الأمهات الوزيرين في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس وغادي أيزنكوت إلى الانضمام إلى دعوتهم.

وقالت الصحيفة العبرية، إن جالانت ذكر في بيانه اليوم، أن "جنودنا يفقدون حياتهم عبثا، ويفقدون أيديهم وأقدامهم على مذبح كهنوت نتنياهو وشركائه.

وطالبت أمهات الجنود بـ "إنشاء طريق فورًا لخروج أبنائنا من وحل غزة".

وكان جالانت قال إن نهاية العملية العسكرية في غزة تتطلب عملا سياسيا في اليوم الذي يلي الحرب، لافتا إلى أنه يبدو أن هناك اتجاها بفرض سلطة عسكرية ومدنية إسرائيلية في غزة و"هذا أمر خطير".

وكشف وزير الدفاع الإسرائيلي، أنه لن يوافق على إقامة حكم عسكري إسرائيلي في غزة، داعيا نتنياهو للإعلان عن أن إسرائيل لن تدير غزة عسكريا ومدنيا.

وشدد جالانت على ضرورة تأسيس حكومة بديلة لحماس في غزة، موضحا أن "للأسف جهودي لإثارة قضية الحكم في غزة بعد الحرب منذ أكتوبر لم تجد استجابة داخل الحكومة الإسرائيلية".

ونوّه جالانت إلى أنه سيعارض حكما إسرائيليا عسكريا في غزة لأنه سيكون دمويا ومكلفا ويستمر لسنوات.

بينما رد نتنياهو قائلا: "لست مستعدا لاستبدال حماستان بفتحستان".