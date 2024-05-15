لابيد: نتنياهو يتصرف وكأن السابع من أكتوبر لم يحدث

مصراوي

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية رئيس حكومة الاحتلال الأسبق يائير لابيد، اليوم الأربعاء، إنه سيعارض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بكل قوة مع سقوط جنود إسرائيليين كل يوم.

وأوضح لابيد، أن نتنياهو يتصرف وكأن السابع من أكتوبر لم يحدث "بل حدث تحت سلطته"، مشيرا إلى أن ألاعيب نتنياهو يجب أن تتوقف ويجب تجنيد اليهود الحريديم المتدينين.

وأكد لابيد، انه لن يوافق على استمرار عدم تجنيد الحريديم المتدينين في "وقت يقتل فيه أبناؤنا".

وقبل أيام، أعلن وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، تأسيس أول سرية من اليهود المتدينين "الحريديم" في شرطة حرس الحدود.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أنه تم تجنيد 30 من اليهود المتدينين الحريديم لأول مرة في الخدمة الإلزامية في شرطة حرس الحدود.

وأثارت قضية تجنيد "الحريديم" انقسامات واسعة داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إذ هدد الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس، بترك حكومة الطوارئ إذا تم إقرار قانون التجنيد الجديد.