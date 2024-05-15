الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على قادة في مليشيا "الدعم السريع" بالسودان

مصراوي

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على قادة مليشيا "الدعم السريع" في السودان.

وأشارت الوزارة الأمريكية إلى أن العقوبات طالت قائد الدعم السريع في مدينة الفاشر غربي السودان، علي يعقوب جبريل، كما شملت رئيس عمليات الدعم السريع عثمان محمد حميد محمد.

وأكدت الخزانة الأمريكية، أن حملة الدعم السريع في شمال دارفور أدت إلى سقوط عشرات الضحايا من المدنيين بينهم أطفال.

وشددت في بيانها على أن القتال بين قوات مليشيا الدعم السريع والجيش السوداني في الفاشر أدى إلى تعريض نحو مليون مدني للخطر.