واشنطن تقدم ملياري دولار إضافية كمساعدات عسكرية لأوكرانيا

واشنطن - (د ب أ)

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في كييف اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة ستقدم لأوكرانيا ملياري دولار إضافيين كمساعدات عسكرية لتعزيز دفاعها ضد الغزو الروسي.

وقال بلينكن الذي وصل إلى العاصمة الأوكرانية أمس الثلاثاء "سنقدم ملياري دولار إضافيين كتمويل عسكري أجنبي لأوكرانيا".

وتعد هذه هي رابع زيارة لبلينكن منذ بدء الحرب في فبراير 2022، وهي الأولى له منذ أن أقر الكونجرس حزمة مساعدات تأخرت كثيرا بقيمة 61 مليار دولار في أبريل.

يذكر أن أوكرانيا كانت في حالة دفاع لعدة أشهر بسبب نقص الأسلحة والذخيرة والجنود.