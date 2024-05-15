إطلاق نار على رئيس وزراء سلوفاكيا

براتيسلافا - (د ب ا)

ذكرت صحيفة" دينيك إن" السلوفاكية اليوم الأربعاء أنه تم نقل روبرت فيكو رئيس الوزراء إلى المستشفى بعد تعرضه لإطلاق نار.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن فيكو تعرض للهجوم في أعقاب عقد اجتماع للحكومة في بلدة "هاندلوفا". ولا يزال من غير الواضح حجم الإصابة التي تعرض لها، وفقا للمتحدث باسم وزارة الداخلية ماتيج نيومان.

وكان فيكو يسير ضمن حشد من الأشخاص عندما تعرض لإطلاق النار في هاندلوفا، شمال شرقي العاصمة براتيسلافا، وفقا لماأفادت به صحيفة دينيك إن. وسمع شهود العيان دوي أربع طلقات في الوقت الذي سقط فيه فيكو أرضا وبعد ذلك قام أفراد الأمن بنقله فى سيارة من مسرح الحادث، وفقا للصحيفة .