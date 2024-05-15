إعلان

BBC

إطلاق نار على رئيس وزراء سلوفاكيا

05:24 م الأربعاء 15 مايو 2024

روبرت فيكو

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

براتيسلافا - (د ب ا)

ذكرت صحيفة" دينيك إن" السلوفاكية اليوم الأربعاء أنه تم نقل روبرت فيكو رئيس الوزراء إلى المستشفى بعد تعرضه لإطلاق نار.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن فيكو تعرض للهجوم في أعقاب عقد اجتماع للحكومة في بلدة "هاندلوفا". ولا يزال من غير الواضح حجم الإصابة التي تعرض لها، وفقا للمتحدث باسم وزارة الداخلية ماتيج نيومان.

وكان فيكو يسير ضمن حشد من الأشخاص عندما تعرض لإطلاق النار في هاندلوفا، شمال شرقي العاصمة براتيسلافا، وفقا لماأفادت به صحيفة دينيك إن. وسمع شهود العيان دوي أربع طلقات في الوقت الذي سقط فيه فيكو أرضا وبعد ذلك قام أفراد الأمن بنقله فى سيارة من مسرح الحادث، وفقا للصحيفة .

روبرت فيكو رئيس رئيس وزراء سلوفاكيا إطلاق نار سلوفاكيا
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الرئيس السوري يشارك في القمة العربية بالبحرين دون إلقاء كلمة

إعلان

إعلان

مدبولي: وصول 14 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة
28 صورة لمحطات مترو الأنفاق الجديدة (من التوفيقية للجامعة)
وزارة العمل: وظائف بتخصصات مدرسين وممرضات في 13 محافظة
موجة شديدة الحرارة.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل