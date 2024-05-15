لمواجهتها "موقفًا حرجًا".. بلينكن يعلن عن مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا

(مصراوي)

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، عن تقديم دعم عسكري إضافي لكييف بقيمة ملياري دولار من أجل شراء الأسلحة والمعدات اللازمة لدعم الصناعات العسكرية في أوكرانيا.

جاءت الإعلان عن المساعدات الجديدة، في الوقت الذي أقر فيه بلينكن بمواجهة الجيش الأوكراني وقت حرج على جبهة الحرب مما يتطلب ضخ مزيد من المساعدات الأمريكية.

وصرح بلينكن الذي بدأ زيارة غير معلنة إلى كييف أمس، أن المساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا ستصل اليوم، من أجل أن تشكل استثمارًا في البنية التحتية الصناعية لكييف.

وأكد بلينكن، أن الولايات المتحدة ستعمل على الإسراع في إرسال ذخيرة ومدرعات وصواريخ وأنظمة دفاع جوي لاستخدامها في الجبهة التي تعاني فيها أوكرانيا وقتاً حرجًا.