إعلان

BBC

لمواجهتها "موقفًا حرجًا".. بلينكن يعلن عن مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا

03:40 م الأربعاء 15 مايو 2024

أنتوني بلينكن

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(مصراوي)

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، عن تقديم دعم عسكري إضافي لكييف بقيمة ملياري دولار من أجل شراء الأسلحة والمعدات اللازمة لدعم الصناعات العسكرية في أوكرانيا.

جاءت الإعلان عن المساعدات الجديدة، في الوقت الذي أقر فيه بلينكن بمواجهة الجيش الأوكراني وقت حرج على جبهة الحرب مما يتطلب ضخ مزيد من المساعدات الأمريكية.

وصرح بلينكن الذي بدأ زيارة غير معلنة إلى كييف أمس، أن المساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا ستصل اليوم، من أجل أن تشكل استثمارًا في البنية التحتية الصناعية لكييف.

وأكد بلينكن، أن الولايات المتحدة ستعمل على الإسراع في إرسال ذخيرة ومدرعات وصواريخ وأنظمة دفاع جوي لاستخدامها في الجبهة التي تعاني فيها أوكرانيا وقتاً حرجًا.

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي أوكرانيا مساعدات عسكرية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الحوثيون يعلنون استهداف مدمرة أمريكية في البحر الأحمر

إعلان

إعلان

مدبولي: وصول 14 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة
28 صورة لمحطات مترو الأنفاق الجديدة (من التوفيقية للجامعة)
وزارة العمل: وظائف بتخصصات مدرسين وممرضات في 13 محافظة
موجة شديدة الحرارة.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل