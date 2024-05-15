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أمير الكويت يدعو الحكومة الجديدة إلى الإسراع في تنفيذ مشاريع استراتيجية تنموية

01:30 م الأربعاء 15 مايو 2024

الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

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الكويت - ( د ب أ )


أكد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ، اليوم الأربعاء ، ضرورة تطوير القطاعات الاقتصادية والاستثمارية كافة وصولا لاقتصاد مستدام واستثمار الثروة البشرية وتعزيز الابتكار والبحث العلمي وتحسين بيئة الأعمال والخدمات الحكومية والتحول الرقمي في الخدمات المقدمة منها .

ودعا الصباح ، في تصريح اليوم عقب أداء الحكومة اليمين الدستورية ، إلى تحديد الأولويات وتوحيد الجهود وتسخير الطاقات وفق خطة عمل وجدول زمني محددين والتركيز على متابعة الميدان بجولات تفقدية مستمرة والإسراع في تنفيذ مشاريع استراتيجية تنموية طال انتظارها.

كما طالب الحكومة بإحداث تطور شامل من خلال معالجة الملفات والقضايا والموضوعات المتعلقة بالبنية التحتية وتطوير الرعاية الصحية والسكنية والمنظومة التعليمية بإجراءات يراعى فيها الشفافية والمحافظة على المال العام .

وقال إن هذه المناصب أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة، لتحقيق كل ما نتطلع إليه من رقي وازدهار لوطننا العزيز وخير ورغد عيش لأبنائه الكرام" ، مؤكدا "أننا في مرحلة جديدة من مراحل العمل الجاد والعطاء اللا محدود لوطن له حقوق علينا ومواطنين أقسمنا على الذود عن حرياتهم ومصالحهم وأموالهم".

وأعلن أمير الكويت الأسبوع الماضي حل مجلس الأمة لمدة لا تزيد عن أربع سنوات ووقف العمل ببعض مواد الدستور ليتم دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية .

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