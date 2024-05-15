نصر الله يبحث مع وفد من حماس التطورات في غزة

بيروت - (د ب أ)



بحث الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله مع وفدً قيادي من حركة حماس التطورات في قطاع غزة.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الأربعاء، استقبل نصر الله وفدًا قياديًا من حركة حماس برئاسة ‏الدكتور خليل الحية وعضوية محمد نصر و أسامة حمدان حيث جرى "تقييم موسع ومعمق ‏للأحداث والتطورات القائمة في قطاع غزة خصوصاً وفلسطين المحتلة عمومًا وجبهات المساندة المختلفة، وكذلك ‏جرى استعراض مجريات المفاوضات الأخيرة وما آلت إليه المواقف السياسية الدولية والتحركات الطلابية في ‏أماكن كثيرة من العالم".

وطبقا للوكالة: "تم تأكيد وحدة الموقف ومواصلة بذل كل الجهود الميدانية الجهادية والسياسية ‏والشعبية من أجل تحقيق الأهداف الشريفة التي سعى إليها طوفان الأقصى وإنجاز الانتصار الآتي والموعود مهما ‏بلغت التضحيات".

ووفقا للوكالة: "تم الإشادة بمستوى التعاون والتضامن القائم بين مختلف جبهات وحركات محور المقاومة ‏وتضحياتهم في سبيل هذه الغاية"، حسبما أفاد بيان العلاقات الإعلامية في "حزب الله".