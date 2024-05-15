وزير الخارجية: لا يمكن إدخال المساعدات في ظل وجود العمليات العسكرية بمعبر رفح

(مصراوي)

قال وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية، إن مصر لن تقوم بإدخال شاحنات المساعدات عبر معبر رفح في ظل تواجد العمليات العسكرية فيه.

وأعرب شكري، عن رغبة مصر في توقف كافة الأعمال الحربية في معبر رفح في سبيل السماح بدخول قوافل المساعدات إلى أهالي قطاع غزة، مشددًا على أن مجلس الأمن الدولي قد حدد آليات إدخال المساعدات إلى القطاع.

وطالب شكري باحترام بنود مجلس الأمن بموجب القرارات الدولية، لضمان دخول المساعدات إلى مستحقيها داخل القطاع.

كما نفى وزير الخارجية تصريحات إسرائيل حول التنسيق مع القاهرة في مسألة العمليات العسكرية في مدينة رفح، قائلًا إنه لا أساس لها من الصحة.