إعلان

BBC

وزير الخارجية: لا يمكن إدخال المساعدات في ظل وجود العمليات العسكرية بمعبر رفح

01:24 م الأربعاء 15 مايو 2024

سامح شكري

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(مصراوي)

قال وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية، إن مصر لن تقوم بإدخال شاحنات المساعدات عبر معبر رفح في ظل تواجد العمليات العسكرية فيه.

وأعرب شكري، عن رغبة مصر في توقف كافة الأعمال الحربية في معبر رفح في سبيل السماح بدخول قوافل المساعدات إلى أهالي قطاع غزة، مشددًا على أن مجلس الأمن الدولي قد حدد آليات إدخال المساعدات إلى القطاع.

وطالب شكري باحترام بنود مجلس الأمن بموجب القرارات الدولية، لضمان دخول المساعدات إلى مستحقيها داخل القطاع.

كما نفى وزير الخارجية تصريحات إسرائيل حول التنسيق مع القاهرة في مسألة العمليات العسكرية في مدينة رفح، قائلًا إنه لا أساس لها من الصحة.

سامح شكري وزير الخارجية معبر رفح
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
نصر الله يبحث مع وفد من حماس التطورات في غزة

إعلان

إعلان

مدبولي: وصول 14 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة
28 صورة لمحطات مترو الأنفاق الجديدة (من التوفيقية للجامعة)
وزارة العمل: وظائف بتخصصات مدرسين وممرضات في 13 محافظة
موجة شديدة الحرارة.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل