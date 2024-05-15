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أمير الكويت: سنحاسب من يقصر في أداء عمله

01:09 م الأربعاء 15 مايو 2024

الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

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وكالات

أكد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، على أنه يتابع الحكومة الجديدة في تنفيذ أعمالها وواجباتها، مشددًا على محاسبة من يقصر في أداء عمله.

ووجه أمير الكويت الحكومة الجديدة، بتحديد الأولويات وتوحيد الجهود وتسخير الطاقات وفق خطة عمل وجدول زمني محددين مع التركيز على متابعة الميدان بجولات تفقدية مستمرة.

كما وجهها بالإسراع في تنفيذ مشاريع استراتيجية تنموية طال انتظارها وإحداث تطور شامل من خلال معالجة الملفات والقضايا والموضوعات المتعلقة بالبنية التحتية وتطوير الرعاية الصحية والسكنية والمنظومة التعليمية بإجراءات يراعى فيها الشفافية والمحافظة على المال العام

وأشار في كلمته إلى ضرورة تطوير كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية وصولا لاقتصاد مستدام واستثمار الثروة البشرية وتعزيز الابتكار والبحث العلمي وتحسين بيئة الأعمال والخدمات الحكومية والتحول الرقمي في الخدمات المقدمة منها

وأكد على تعزيز أواصر العلاقات الدبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة والارتقاء بأطر التعاون معها في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب وترسيخ الدور الإنساني لدولة الكويت

كما أكد على أهمية تفعيل دور الإعلام ليعرف شعب الكويت الكريم برنامج عمل الحكومة وأهدافه وما يتحقق منه لتنالوا ثقتهم وتأييدهم فثقة الشعب غالية لا تقدر بأثمان.

الأحمد الجابر الصباح الكويت
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