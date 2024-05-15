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BBC

وول ستريت جورنال: حماس ستظل حتى لو اجتاحت إسرائيل رفح

12:05 م الأربعاء 15 مايو 2024

حركة حماس

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(مصراوي)

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن ضباط إسرائيليين، قولهم إن إسرائيل بعيدة عن تحقيق هدف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإحراز النصر الكامل.

وقالت "وول ستريت جورنال" التي نقلت تقديرات أمريكية، إن حركة المقاومة الإسلامية حماس ستظل موجودة حتى لو شنت إسرائيل عملية عسكرية شاملة على مدينة رفح.

وذكرت تقارير أمريكية سابقة، أن حركة حماس لا تزال محتفظة بقدراتها العسكرية والقتالية رغم مرور 7 أشهر على الحرب، خاصة في مناطق شمال غزة، واستدلت على ذلك بالمعارك الأخيرة والتي أوقعت كتائب القسام خلالها عدد كبير من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح.

حماس فح سرائيل نيامين نتنياهو
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