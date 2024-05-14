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شكري يلتقي نظيره البحريني خلال أعمال مجلس وزراء الخارجية العرب بالمنامة

10:29 م الثلاثاء 14 مايو 2024

السفير أحمد أبو زيد

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صرَّح المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، بأن سامح شكري التقى، اليوم الثلاثاء، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين، على هامش مشاركته في أعمال مجلس وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية المُنعقِدة في العاصمة البحرينية المنامة.

ووفقا للبيان، أشاد شكري خلال اللقاء بمستوى التنظيم المتميز الذي تشهده الاجتماعات التحضيرية لأعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين التي تستضيفها مملكة البحرين، معربا عن تمنياته للأشقاء في البحرين بوافر التوفيق والنجاح في قيادة أعمال ومخرجات القمة.

وبحث الوزيران أوجه العلاقات التاريخية الراسخة بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، حيث أكدا حرص البلدين على الدفع بمسارات التعاون الثنائي قدماً في مختلف المجالات، وتنميتها لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين.

كذلك تناولت مباحثات الوزيرين مستجدات الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، حيث أكد الوزيران على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، فضلاً عن التحذير من خطورة استمرار احتلال إسرائيل للجانب الفلسطيني من معبر رفح، وإغلاقه أمام دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.

السفير أحمد أبو زيد سامح شكري وزير الخارجية المصري وزير خارجية البحرين مجلس وزراء الخارجية العرب الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني العاصمة البحرينية المنامة
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