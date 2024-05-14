بسبب استمرار صواريخ المقاومة.. هآرتس: جنود الاحتلال يشعرون بالإحباط

مصراوي

ذكرت صحيفة هآرتس نقلا عن ضابط بجيش الاحتلال الإسرائيلي قوله، إنهم يشعرون "بالإحباط من رشقات المقاومة الصاروخية، ومن عودتهم إلى جباليا".

كانت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أعلنت استهدافها "دبابة ميركافا بقذيفة الياسين 105، وإسقاط طاقمها بين قتيل وجريح.

وأضافت القسام: "بعد العملية أجهزنا على 7 جنود تواجدوا خلف الآلية المستهدفة من مسافة الصفر شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة".

كانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أعلنت اليوم الثلاثاء، تفجير عين نفق مفخخة بقوة هندسة إسرائيلية شرقي مدينة رفح.

وقالت القسام في بيانها، إنه تم إيقاع أفراد القوة الإسرائيلية بين قتيل وجريح في محيط محطة القدس.