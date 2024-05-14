لأول مرة منذ الحرب.. مجلس الأمن يعقد جلسة حول الأسرى الإسرائيليين بمشاركة العائلات

مصراوي

قالت القناة 12 العبرية، إن مجلس الأمن الدولي سيعقد يوم الخميس جلسة مناقشة فقط حول الأسرى الإسرائيليين في غزة، وبمشاركة الأهالي إضافة إلى بعض الأسرى الذين تم إطلاق سراحهم، وذلك لأول مرة منذ بداية الحرب بغزة.

وأضافت القناة 12 الإسرائيلية، أن مجلس الأمن لم يجر حتى الآن مناقشة خاصة بمصير الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، موضحة أن أعضاء المجلس اعتقدوا أن ذلك قد يضر بالمفاوضات.

كان القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" سامي أبو زهري، قال إنه لا معنى لعقد أي اتفاق مع إسرائيل ما لم تلتزم الأخيرة بوقف إطلاق النار على قطاع غزة، مشددا على أن "أسرى الاحتلال لن يروا النور حتى يلتزم بشروط المقاومة".

وأكد أبو زهري، أن على الاحتلال أن يلتزم "بشروط المقاومة، وفي ذروتها وقف العدوان، ودفع الاستحقاقات، التي من بينها بالتأكيد الأسرى الذين نطالب بالإفراج عنهم، وبالمعايير التي نحددها"، مشيرا إلى أن الاحتلال هو الذي يعطّل ويعرقل التوصل لاتفاق.