لبنان.. السلطات ترتب "العودة الطوعية" لـ 300 لاجئ إلى سوريا

بيروت - (د ب أ)

نظمت السلطات اللبنانية ما أسمته بـ "العودة الطوعية" لحوالي 300 لاجئ سوري لوطنهم اليوم الثلاثاء حسبما ذكرت مصادر أمنية، وسط توترات متزايدة بين اللبنانيين والسوريين في لبنان.

وتمكن اللاجئون الذين يعيشون فى لبنان من التسجيل للانضمام إلى قوافل متجهة إلى سوريا بالتنسيق مع السلطات السورية قبل رحيلهم.

وأبدى اللاجئون السوريون المغادرون من لبنان مشاعر مختلطة لدى مغادرتهم البلاد.

وقالت إحدى النساء السوريات المغادرات: "إنه كابوس، إني خائفة مما قد يحدث لابني ولي، سيتم تجنيده في الخدمة العسكرية حتما".

وبدأت امرأة أخرى رحلت العودة، وكانت تقيم في مخيم لاجئين في عرسال قرب الحدود مع سوريا منذ 14 عاما مع ابنتيها وحفيداتها.

وقالت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "أتطلع إلى العودة إلى منزلي في قريتي، النوم في منزل له سقف أفضل من النوم في خيمة".