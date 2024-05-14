اليونيسيف: العملية العسكرية برفح أدت لنزوح أكثر من 448 ألف شخص لمناطق خطرة

مصراوي

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، اليوم الثلاثاء، إن تصعيد الأعمال العدائية في رفح وقطاع غزة تسبب في تعميق معاناة مئات آلاف الأطفال.

وأشارت اليونيسيف، إلى أن العملية العسكرية في المدينة الواقعة جنوبي غزة تسببت حتى الآن في نزوح أكثر من 448 ألف شخص إلى مناطق غير آمنة، مؤكدة أن العمليات الإنسانية التي تمثل شريان الحياة الوحيد لجميع السكان في جميع أنحاء القطاع مهددة.

وأوضحت اليونيسف، أن طواقمها تواجه تحديات متزايدة في نقل أي مساعدات إلى قطاع غزة، مشددة على أن نقص الوقود لا يزال يمثل مشكلة حرجة.

وأكدت اليونيسف أن مستشفيات شمال غزة الرئيسية في مرمى النيران مما يعطل بشدة إيصال الإمدادات ويعرض حياة الناس للخطر.