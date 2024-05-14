إعلان

BBC

اليونيسيف: العملية العسكرية برفح أدت لنزوح أكثر من 448 ألف شخص لمناطق خطرة

07:36 م الثلاثاء 14 مايو 2024

قصف رفح

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

مصراوي

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، اليوم الثلاثاء، إن تصعيد الأعمال العدائية في رفح وقطاع غزة تسبب في تعميق معاناة مئات آلاف الأطفال.

وأشارت اليونيسيف، إلى أن العملية العسكرية في المدينة الواقعة جنوبي غزة تسببت حتى الآن في نزوح أكثر من 448 ألف شخص إلى مناطق غير آمنة، مؤكدة أن العمليات الإنسانية التي تمثل شريان الحياة الوحيد لجميع السكان في جميع أنحاء القطاع مهددة.

وأوضحت اليونيسف، أن طواقمها تواجه تحديات متزايدة في نقل أي مساعدات إلى قطاع غزة، مشددة على أن نقص الوقود لا يزال يمثل مشكلة حرجة.

وأكدت اليونيسف أن مستشفيات شمال غزة الرئيسية في مرمى النيران مما يعطل بشدة إيصال الإمدادات ويعرض حياة الناس للخطر.

اقتحام معبر رفح معبر رفح نزوح الفلسطينيين طوفان الأقصى حرب غزة الاحتلال الإسرائيلي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
لبنان.. السلطات ترتب "العودة الطوعية" لـ 300 لاجئ إلى سوريا

إعلان

إعلان

* بعد تصريحات وزير خارجيتها.. مصر ترد على مزاعم إسرائيل بشأن معبر رفح
* "تعدي جسدي وقطع باليد".. أول ظهور لأسرة "فتاة التجمع" ومفاجآت تكشفها شقيقة الضحية
* بالصور.. الاستعدادات الأخيرة لحفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي